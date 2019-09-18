يقلل من ضغط الدم.. 5 فوائد غير متوقعة لـ شرب حليب الخيل

تلقى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤالا من كازاخستان، حول حكم شرب حليب الخيل وتناول لحمها، حيث إنها من الأمور المشهورة هناك، وأجازهما مجمع البحوث الإسلامية.



يعد حليب الخيل، والذي يتم استخراجه من انثى الحصان، من أكثر اللحوم تداولا في كازخستان، وذلك لما يحتويه من فوائد كبيرة، ومنها: مستويات عالية جدا من فيتامين A، وفيتامين B، فيتامين C ، و فيتامين E، والبوتاسيوم ، الحديد ، الكالسيوم ، و المغنيسيوم.



فوائد حليب الخيل:



1- يعالج الإكزيما:

ويعالج حليب الخيل مرض الإكزيما والصدفية، وذلك عبر خلط حليب الخيل مع زيت جوز الهند.



2- يعالج مشكلة عسر الهضم:

ويمكن حليب الخيل ان يمد المعدة بمضادات الجراثيم، ليعيد التوأم للأمعاء، ويقلل من أعراض الإمساك، والانتفاخ، وعسر الهضم.



3- يزيد من قوة العظام:

ويزيد حليب الخيل من تركيزات المعادن في العظام، مما يمنع الإصابة بمرض هشاشة العظام، ويساهم في تحسين عملية الأيض على العمل بشكل جيد عند التقدم في العمر.



4- يقلل من ضغط الدم:

ويحتوي حليب الخيل على كمية كبيرة من البوتاسيوم، والذي يعمل بمثابة موسع للشرايين، ويقلل من توتر الاوعية الدموية والشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بـ تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



5- ينقي الجسم من السموم:

توصلت الأبحاث إلى أن حليب الخيل له تأثير محفز على الكبد ، مما يؤدي إلى تخلص الجسم من السموم بشكل أكبر، وهو ما يساعد على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.