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رياضة

VAR تحرم جاريث بيل من هدف خرافى في شباك باريس سان جيرمان بـ دوري الابطال.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:50 م
جاريث بيل
جاريث بيل
محمد رشاد
ألغت تقنية الفار فى بطولة دورى أبطال اوروبا هدفا عالميا للويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ، فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.

وألغى الحكم ستيفان كلوسنير فى الدقيقة 38 من زمن المباراة هدفا لجاريث بيل بعدما لمست الكرة يده اليمنى قبل تسديدته على الطائر فى شباك كيلور نافاس .

وسجل الأرجنتيني انخيل دي ماريا هدفى باريس سان جيرمان فى الدقيقتين 14 و 33 من زمن المباراة ، فى شباك على يمين الحارس كورتوا,

ويغيب عن باريس سان جيرمان فى لقاء اليوم النجم البرازيلي نيمار للإيقاف وكيليان مبابى وإدينسون كافاني بداعي الإصابة، فيما يغيب عن الملكى عدد كبير من اللاعبين أبرزهم سيرجيو راموس وناتشو للإيقاف ولوكا مودريتش للإصابة.

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