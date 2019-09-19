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طفل مقعد يبهر العالم بمهاراته في التزلج

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:08 ص
طفل مقعد يُبهر بمهاراته
طفل مقعد يُبهر بمهاراته في التزلج بطل العالم
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "الآن" تقريرا عن طفل مقعد يبهر أبطال العالم في مهارات التزلج.

ونال الطفل "ماكسين" الروسي ذو الـ10 أعوام إعجاب العالم، نظرا لبراعته في التزلج مثل المحترفين، حيث نشر "هوك" أحد أبطال العالم في التزلج مقطع فيديو للطفل خلال قيامه بالتزلج.

كما أكد مدرب الطفل، أنه يبذل أقصى جهده خلال فترة التدريب للمشاركة في كل المسابقات التي تتاح أمامه، أملا في المشاركة يوما ما في دورات الألعاب الأولمبية العالمية.

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