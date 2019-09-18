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رياضة

مدرب منتخب مصر السابق يصاب بوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:48 م
جهاز منتخب مصر السابق
جهاز منتخب مصر السابق
عمرو الحلوانى
عانى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من وعكة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الساعات الماضية دخل على أثرها المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه أحمد ناجى رسالة طمأنينة إلى جماهير الكرة المصرية على حالته الصحية من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” قائلا : ” أنا الحمد لله بخير، وهاخرج بكرة من المستشفي عدت علي خير دعواتكم”.

وعمل أحمد ناجى مدربا لحراس مرمى منتخب مصر طوال الفترة الماضية سواء ضمن الجهاز النفى للأرجنتينى هيكتور كوبر والمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته بعد الخروج من منافسات بطولة الأمم الإفريقية الماضية .


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