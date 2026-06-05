محمد العزبي: واشنطن تنفذ استراتيجية متدرجة لتقليص نفوذ حلفاء إيران

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تنفذ استراتيجية متدرجة لإعادة رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، عبر تقليص تأثير القوى الحليفة لإيران وإعادة تشكيل موازين القوى في عدد من الملفات الإقليمية الساخنة.

الضغوط العسكرية أو الاقتصادية

وأوضح العزبي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن واشنطن لا تعتمد فقط على الضغوط العسكرية أو الاقتصادية المباشرة، بل تتحرك وفق رؤية أوسع تستهدف الحد من نفوذ الأذرع الإقليمية المرتبطة بطهران، بما ينعكس على معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة.

تحركات سياسية وأمنية

وأشار إلى أن التطورات المتلاحقة في لبنان والعراق واليمن تكشف عن وجود تحركات سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، لافتًا إلى أن بعض القوى الإقليمية تشهد ضغوطًا متزايدة قد تؤدي إلى تغييرات مؤثرة في طبيعة أدوارها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن الصراع الدائر حاليًا لا يقتصر على المواجهات المباشرة، بل يمتد إلى معركة نفوذ واسعة تسعى من خلالها القوى الكبرى إلى تعزيز مواقعها وإعادة صياغة التحالفات بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.

مرحلة شديدة الحساسية

واختتم العزبي تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، وأن نتائج المفاوضات والتحركات الجارية ستحدد شكل التوازنات الإقليمية ومستقبل العلاقات بين القوى الفاعلة خلال السنوات المقبلة.