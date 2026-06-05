قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الروسية: يجب تكاتف المجتمع الدولي لتجاوز واحتواء الأزمة الإيرانية
سببان وراءها | مفاجأة بشأن تباطؤ دوران الأرض.. متى يصبح اليوم 25 ساعة؟
شوبير: مصطفى لم يساوم الأهلي.. وهذا سبب رفض عروض السعودية وإسبانيا
منتخب مصر للكرة النسائية يفوز على تونس وديا
خبير علاقات دولية: أمريكا وإيران تعلنان الانتصار والواقع يكشف خسائرهما
شيخ الأزهر يشكر عائلات ضحايا حادث «بني محمديات» على قبول العفو وتغليب المصلحة العليا
لاعبو منتخب إيران يحصلون على تأشيرات الدخول لأمريكا
فيفا يلغي تذاكر مجانية لكأس العالم تم بيعها بالخطأً بسبب خلل فني| تفاصيل
دراسة صادمة: تناول البطاطس المقلية 3 مرات أسبوعيا يزيد خطر الإصابة بالسكري 20%
المواصفات الكاملة لـ شيفروليه كورفيت 2026
موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف
بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد ميزار: الحب والتفاهم أساس نجاح الحياة الزوجية وليس المال أو المناصب

العلاقات الزوجية
العلاقات الزوجية
محمد البدوي

أكد المستشار محمد ميزار، المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، أن التوافق النفسي والعاطفي بين الزوجين يمثل حجر الأساس في بناء حياة زوجية مستقرة وناجحة، مشددًا على أن المكانة الاجتماعية أو الوضع المادي، رغم أهميتهما، لا يكفيان وحدهما لضمان استمرار العلاقة وتحقيق السعادة الأسرية.

المظهر الاجتماعي أو المستوى الوظيفي

وأوضح ميزار خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الكثير من الزيجات تبدأ على أسس مرتبطة بالمظهر الاجتماعي أو المستوى الوظيفي، لكن التجربة العملية تثبت أن التفاهم والانسجام بين الطرفين هما العاملان الأكثر تأثيرًا في مواجهة تحديات الحياة اليومية وتجاوز الخلافات.

القدرة على الحوار والتفاهم

وأشار إلى أن الاستقرار الأسري يحتاج إلى شريكين يجمعهما الاحترام المتبادل والتقارب الفكري والقدرة على الحوار والتفاهم، لافتًا إلى أن غياب هذه العناصر قد يؤدي إلى مشكلات متكررة مهما كانت الإمكانات المادية أو المكانة الاجتماعية للطرفين.

المودة والدعم والشعور بالأمان

وأضاف أن اختيار شريك الحياة يجب أن يقوم على رؤية متوازنة تراعي الأخلاق والشخصية والتوافق النفسي إلى جانب الاعتبارات الأخرى، لأن الزواج في جوهره علاقة إنسانية طويلة الأمد تتطلب المودة والدعم والشعور بالأمان.


وشدد خبير الشأن الأسري على أن نجاح الزواج لا يُقاس بالمناصب أو الثروات، وإنما بقدرة الزوجين على بناء علاقة قائمة على الحب والتفاهم وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن التوافق النفسي والعاطفي يظل الضمانة الحقيقية لاستمرار الحياة الزوجية واستقرار الأسرة.
 

المكانة الاجتماعية السعادة الأسرية العلاقات الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز أخذ جزء من أرباح تجارة الأب دون علمه؟.. أمين الإفتاء يجيب

رأس السنة الهجرية

موعد رأس السنة الهجرية.. اعرف الأدعية التي تقال في هذا اليوم

دعاء صلاة العشاء

دعاء صلاة العشاء المستجاب.. أدعية مأثورة لقضاء الحوائج وتيسير الرزق

بالصور

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي

ماذا يحدث عند النوم مع الحيوانات الأليفة؟.. دراسة صادمة

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة
مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة
مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة

تبدو صحية| أكلات تضر القولون وتسبب الانتفاخ.. احذر منها

أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون
أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون
أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد