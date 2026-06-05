هشام موسى: نسعى لتقديم محتوى إعلامي يحترم عقل المشاهد ويخدم المصلحة العامة

أكد الإعلامي هشام موسى، خلال أولى حلقات برنامج «خط أحمر» على شاشة «الحدث اليوم»، سعادته الكبيرة بالتواجد مع المشاهدين، معلنًا انضمامه لتقديم البرنامج إلى جانب الإعلامي محمد موسى كل يوم جمعة.



وشدد هشام موسى على حرصه الكامل على تقديم محتوى إعلامي مهني وهادف يليق بثقة الجمهور، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى ما لديه من جهد للحفاظ على المكانة التي حققها البرنامج لدى المشاهدين على مدار السنوات الماضية.

دعم الدولة والحفاظ على ثوابتها

وأوضح أن الهوية الأساسية لبرنامج «خط أحمر» ستظل قائمة على دعم الدولة والحفاظ على ثوابتها الوطنية والدفاع عن مصالحها، إلى جانب تناول مختلف القضايا والملفات التي تهم المواطن المصري بطرح مهني ومسئول.



وأضاف أن البرنامج سيواصل أداء دوره التوعوي من خلال مناقشة القضايا المجتمعية والسياسية والاقتصادية بموضوعية، بما يسهم في تعزيز وعي الجمهور وتقديم محتوى إعلامي يحترم عقل المشاهد ويخدم المصلحة العامة.



واختتم هشام موسى حديثه بتوجيه الشكر للمشاهدين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهد والعمل من أجل تقديم رسالة إعلامية وطنية هادفة تواكب تطلعات الجمهور وتحافظ على هوية «خط أحمر» التي ارتبطت بالدفاع عن الدولة وقضاياها.

