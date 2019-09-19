بعد سقوطه من فوق الخيل.. عاصى الحلانى يدعو بالشفاء لكل مريض

نشر الفنان عاصى الحلانى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يدعو الله بالشفاء العاجل وذلك بعد إصابته منذ أيام قليلة على أثر سقوطه أرضا أثناء ركوب الخيل.





وقال عاصى الحلانى "اللهُم نسألك اليُسر لمن يعاني العُسر ، والراحة لمن به هم ، والسعادة للمحزون ، والشفاء للمريض ، والإجابة لِمن دعاك اللهم امين".





وتلقى عاصى عدة تعليقات من الجمهور، متمنين له الشفاء العاجل والعودة لممارسة حياته الفنية.





وكان كشف عاصي الحلاني، عبر حسابه الشخصي على تويتر، عن 3 حفلات دفعة واحدة يستعد لإحيائها في مصر بعد حادث سقوطه من فوق ظهر حصانه قبل أيام.





وكتب عاصي الحلاني، في تغريدته على تويتر، أن الحفل الأول المنتظر إحياؤه سيكون في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة يوم 8 نوفمبر المقبل ، والثاني في دار أوبرا إسكندرية يوم 11 نوفمبر، إضافة إلى حفل آخر ليلة رأس السنة الميلادية في فندق كونكورد السلام.