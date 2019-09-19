اخبار الفن.. محمد رمضان أيام الكحرتة.. وهيدى كرم تكشف عن قرار طلاقها.. وهايدى موسى ترتدى الحجاب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها
كشفت الفنانة هيدى كرم عن قرار زواجها الخاطئ خاصة أنها كانت فى سن صغيرة وكان هناك فارق فى السن بينها وزوجها.
فى حمام السباحة.. رانيا منصور تثير الجدل قبل افتتاح مهرجان الجونة
أثارت الفنانة رانيا منصور، جدلا واسعا بصورة من حمام السباحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، استعدادا لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التي تنطلق اليوم الخميس.
ريهام سعيد لـ منتقديها: ركزوا شوية في نفسكم الظلم وحش
هاجمت الإعلامية ريهام منتقديها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بسبب وقف برنامجها لمدة عام.
ونشرت ريهام سعيد صورة عبر انستجرام وعلقت "مشغولين اوي تحاسبوا الآخرين وتوقفوهم وتهدوهم وتشمتوا فيهم اكنكوا في الآخرة هاتتحاسبوا عن أعمالهم. ركزوا شويه في نفسكوا واعمالكم ونواياكوا لان على الاقل دي الحاجه الوحيده الي عارفنها عن يقين عشان الظلم وحش".
كان متكحرت.. متابع يحرج رمضان بصورة الجلابية ونمبر وان يرد
نشر أحد الجماهير، صورة قديمة للفنان محمد رمضان في بداية مشواره بالتمثيل وهو يرتدي جلابية فلاحي، معلقًا عليها عبر "تويتر"، "#محمد_رمضان شقيان طول عمره وكان متكحرت عالأخر صباح الخير يا نمبر وان".
على أنغام أغنية قمر.. هايدى موسى تثير الجدل بارتدائها الحجاب ..فيديو
فاجأت المطربة هايدى موسى جمهورها بمقطع فيديو تظهر فيه مرتدية الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها
كشفت الفنانة هيدى كرم عن قرار زواجها الخاطئ خاصة أنها كانت فى سن صغيرة وكان هناك فارق فى السن بينها وزوجها.
فى حمام السباحة.. رانيا منصور تثير الجدل قبل افتتاح مهرجان الجونة
أثارت الفنانة رانيا منصور، جدلا واسعا بصورة من حمام السباحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، استعدادا لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التي تنطلق اليوم الخميس.
ريهام سعيد لـ منتقديها: ركزوا شوية في نفسكم الظلم وحش
هاجمت الإعلامية ريهام منتقديها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بسبب وقف برنامجها لمدة عام.
ونشرت ريهام سعيد صورة عبر انستجرام وعلقت "مشغولين اوي تحاسبوا الآخرين وتوقفوهم وتهدوهم وتشمتوا فيهم اكنكوا في الآخرة هاتتحاسبوا عن أعمالهم. ركزوا شويه في نفسكوا واعمالكم ونواياكوا لان على الاقل دي الحاجه الوحيده الي عارفنها عن يقين عشان الظلم وحش".
كان متكحرت.. متابع يحرج رمضان بصورة الجلابية ونمبر وان يرد
نشر أحد الجماهير، صورة قديمة للفنان محمد رمضان في بداية مشواره بالتمثيل وهو يرتدي جلابية فلاحي، معلقًا عليها عبر "تويتر"، "#محمد_رمضان شقيان طول عمره وكان متكحرت عالأخر صباح الخير يا نمبر وان".
على أنغام أغنية قمر.. هايدى موسى تثير الجدل بارتدائها الحجاب ..فيديو
فاجأت المطربة هايدى موسى جمهورها بمقطع فيديو تظهر فيه مرتدية الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.