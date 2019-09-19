مواعيد مباريات الدوري الاوروبي الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 افتتاح مباريات الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عقب انطلاق بطولة دوري أبطال اوروبا يوم الثلاثاء الماضي



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي التي ستقام على النحو التالي:



موعد مباراة اينتراخت فرانكفورت الألماني وأرسنال الإنجليزي والقناة الناقلة



ستقام مباراة فرانكفورت الألماني وأرسنال الإنجليزي في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة "بي ان سبورتس 1"



موعد مباراة كارباج أجدام بطل أذربيجان وإشبيلية الإسباني والقناة الناقلة



ستقام مباراة كارباج أجدام بطل أذربيجان وإشبيلية الإسباني في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة و ستذاع عبر قناة " بي ان سبورتس 3 "



موعد مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وأستانا الكازاخستاني والقناة الناقلة



ستقام مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وأستانا الكازاخستاني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة " بي ان سبورتس 1 "



موعد مباراة روما الإيطالي وباشاك شهير التركي والقناة الناقلة



تقام مباراة روما الإيطالي وباشاك شهير التركي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وستذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 4



موعد مباراة رين الفرنسي وسيلتيك الإسكتلندي والقناة الناقلة



تقام مباراة رين الفرنسي وسيلتيك الإسكتلندي في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6



موعد مباراة روما الإيطالي وباشاك شهير التركي والقناة الناقلة



يواجه فريق روما الإيطالي نظيره باشاك شهير التركي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة و ستذاع عبر قناة بي ان سبورتس 4

