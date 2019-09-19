الإمارات تقرر الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس أن الإمارات قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.



وقالت الوكالة إن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.



كانت السعودية أعلنت أمس الأربعاء انضمامها إلى نفس التحالف.



وتعرضت عدة ناقلات نفط لهجمات في مياه الخليج هذا العام. وألقت واشنطن والرياض باللوم على إيران التي تنفي هذه الاتهامات.

