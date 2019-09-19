بـ الجلد.. ياسمين عبد العزيز فى إطلالة جريئة.. صور

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



ظهرت بها بشكل أنيق وجديد بفستان جلد باللون الذهبى قصير وبدون أكمام ،ولم تتكلف بكثير من الأكسسواوات وأكتفت بـ قرط طويل باللون الذهبى.



وتركت شعرها الطويل منسدلًا ،ولم تضع الكثير من المكياج كان مكياج هادئ بالألوان الترابية ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.