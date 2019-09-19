المصري يكذب اتحاد الكرة ويكشف حقيقه رحيل إيهاب جلال

كذب النادي المصري البورسعيدي الأنباء التي ترددت بشأن تولي مدير فريق الكرة الأول إيهاب جلال تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم بشكل نهائي ورسمي.



ونفى طارق هشام، عضو مجلس إدارة النادي المصري، تلك الأنباء، مؤكدًا أن إيهاب جلال مستمر حتى الآن مع النادي المصري ولا يوجد أي مخاطبات رسمية بين المصري واتحاد الكرة، قائلًا: "إيهاب جلال مستمر مع المصري ولا تنظروا إلى الشائعات".



ونشر طارق هشام صورة من تدريبات المصري، مؤكدًا فكرة استمرار إيهاب جلال مع النادي المصري خلال الفترة المقبلة.



وترددت أنباء بشأن التعاقد مع إيهاب جلال بشكل رسمي والاتفاق النهائي بينه وبين اتحاد الكرة على الجهاز الفني، والذي شمل طارق مصطفى وحمد ابراهيم ومحمد شوقي ومصطفى كمال وعماد متعب.





