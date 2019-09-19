مانشستر يونايتد في مهمة سهلة أمام أستانا بالدوري الأوروبي

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره استانا الكازاخستاني، اليوم الخميس، في تمام التاسعة إلا خمس دقائق، ضمن مناسفات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح استانا المغمور اوروبيا في تفجير مفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر.



وتعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا هي المباراة الأولى التي تجمع بين فريق إنجليزي وآخر كازخستاني، في البطولات الأوروبية.



ويلتقي اليوم أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، آرسنال مع فرانكفورت، وروما مع باشاك شهير، ورين مع سيلتك، وكلوج مع لاتسيو، وآيندهوفن مع سبورتنج لشبونة، وولفرهامبتون مع سبورتنج براجا.



