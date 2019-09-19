شاهد .. أحدث ظهور لـ رامي رضوان برفقة الكاتب أحمد مراد

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام برفقة الكاتب والمؤلف أحمد مراد.



وعلق رامي رضوان على الصورة: "المتميز والمبدع والفريد من نوعه.. أحمد مراد نورتني يا صديقي العزيز".



ونالت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين وجاءت بعض التعليقات كالآتي : "أحسن إعلامى فى الوطن العربى".. و "شكرا يارامي على الحلقة المميزة دي وانك عرفتنا على أحمد مراد الإنسان وتحياتي ليك".

