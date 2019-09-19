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فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ رامي رضوان برفقة الكاتب أحمد مراد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
محمد هاني
نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام برفقة الكاتب والمؤلف أحمد مراد.

وعلق رامي رضوان على الصورة: "المتميز والمبدع والفريد من نوعه.. أحمد مراد نورتني يا صديقي العزيز".

ونالت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين وجاءت بعض التعليقات كالآتي : "أحسن إعلامى فى الوطن العربى".. و "شكرا يارامي على الحلقة المميزة دي وانك عرفتنا على أحمد مراد الإنسان وتحياتي ليك".

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