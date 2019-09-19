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مرأة

حياتي كلها.. شاهد | فيديو يجمع إطلالات ياسمين الخطيب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:50 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
قسم المرأة
شاركت ياسمين الخطيب فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يجمع الكثير من الإطلالات الجذابة، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "حياتي كلها فى الفيديو".

واعتادت ياسمين الخطيب على الأناقة والجمال الطبيعي، حيث تختار ميكب مناسبا لبشرتها وتعتمد دائما على إبراز جمال عينيها بالماسكارا.

ودائما ما تحظى إطلالتها بإعجاب الكثير من المتابعين نتيجة لنجاحها فى التغيير بين الكاجول والسهرة والرياضى، بالإضافة إلى أنها تتمتع بجاذبية خاصة وتختار ألوانا جريئة تبرز جمالها، منها الأزرق والأسود.
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Thank you @02.k8 🌷🙏🏻

A post shared by Yasmine Elkhateib (@yasmine.el.khateib) on

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