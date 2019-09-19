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فن

احمد الشامي يحتفل بعيد ميلاد نادر حمدي علي طريقته الخاصة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:18 م
احمد الشامي - نادر
احمد الشامي - نادر حمدي
قسم الفن
احتفل الفنان احمد الشامي عضو فريق "واما" بعيد ميلاد صديقه الفنان نادر حمدي ونشر صورة برفقته علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلا:"كل سنة وانت طيب يا خويا و بصحة وبسلامة و انشالله السنة دي تعمل كل الي نفسك فية".

ورد نادر حمدي علي تعليق احمد الشامي، قائلا: "وانت طيب ياحبيبي ربنا يخليك ليا وتفضل أعز صحاب".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي ألبوم بعنوان "الصيف ابتدا" بمشاركة أحمد فهمي ونادر حمدي ومحمد نور "فريق" واما"، وتم طرحه منذ أسابيع قليلة، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز".

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