بشرى لكل المظلومين.. التموين تفتح باب تظلمات البطاقات التموينية اليوم

صرح اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، بأن فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدأ اليوم.



وأوضح أن وزير التموين اتخذ هذا القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف فقرر فتح باب التظلمات بدء من الغد لمدة تزيد عن 40 يومًا وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر.



واعتبرها فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، علمًا بأن هناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه، ومن يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة.



وتابع أن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه إنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حاليًا لحذف أي مواطن من منظومة الخبز.

