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أخبار البلد

صرف علاوة 10% لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
وجهت وزارة القوى العاملة ، مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بسرعة التدخل الفوري وحل مشكلة 9550 عاملا بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة وديا وحصول العمال علي حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

ونجحت المديرية اليوم الخميس، في فض عدة وقفات احتجاجية بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية ، وقد انتظم العمل بهذه المصانع وخطوط الإنتاج بعد توقف دام لمدة خمسة أيام.

وكان ياسر سعيد مدير المديرية قام فورًا بالانتقال إلى هذه المصانع وتم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي العمال وإدارات المصانع للوقوف على حلول لمطالب العاملين ، وبعد عدة جولات من المفاوضات تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين المديرية وجمعية مستثمري الإسماعيلية ويمثلها المهندس مصطفى أبو حديد رئيس الجمعية، حيث تقضي بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال بهذه المصانع بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها وأقصى 150 جنيها .
صرف علاوة 10% لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية
صرف علاوة 10% لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية
صرف علاوة 10% لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية
صرف علاوة 10% لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية
صرف علاوة 10% لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية
صرف علاوة 10% لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية

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