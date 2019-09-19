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اقتصاد

تراجع الدولار فى ختام التعاملات الاسبوعية اليوم الخميس 19-9-2019

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا خلال بقيمة تتراوح ما بين قرشين الى 3 قروش نهاية التعاملات الاسبوعية اليوم الخميس 19-9-2019 أمام الجنيه المصري ليصل اجمالى التراجع منذ بداية عام 2019 أكثر من 1.45 قرش.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل ١٦,٢٧ جنيه للشراء، و١٦,٣٧ جنيه للبيع.
كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرشين، ليسجل ١٦,٢٤ جنيه للشراء، و١٦,٣٤ جنيه للبيع.

في حين تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي ثلاثة قروش، ليسجل ١٦,٢٥ جنيه للشراء، و١٦,٣٥ جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا، ليسجل ١٦,٢٨ جنيه للشراء، و١٦,٣٨جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

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