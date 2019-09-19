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رياضة

رجال وسيدات.. تنس طاولة الأهلي يستعد لبطولة الجمهورية للفردي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أن الفريق بدأ الاستعداد لبطولة الجمهورية «فردي» للمراحل السنية «رجال وسيدات» و21 سنة شباب وتحت 18سنة، والتي تستضيفها صالة نادي مدينة نصر في الفترة من 22 إلى26 سبتمبر الجاري.
وأضاف عبد الفتاح أن الفريق جاهز للمشاركة في البطولة، بعد التتويج بالبطولة العربية، التي أقيمت مؤخرا في المغرب.

ويشارك في البطولة عدد كبير من الفرق إلى جانب الأهلي مثل إنبي، والزمالك، وسبورتنج، والمعادي.

يذكر أن مباراة الأهلي والإعلاميين في بطولة دوري تنس الطاولة، تم تأجيلها بسبب مشاركة الفريق في بطولة الجمهورية.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداري.


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