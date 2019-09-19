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رياضة

يد الأهلي 2002 يواجه الحوار في دوري المرتبط

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:13 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يحلّ فريق ناشئي كرة اليد مواليد 2002 بالنادي الأهلي ضيفًا اليوم الخميس، على فريق الحوار ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصرًا على صالة استاد المنصورة، ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وقال خالد عبدالفتاح، مدرب الفريق، إن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، مشيرًا إلى حرصه على مراجعة خطة اللعب خلال التدريبات الأخيرة.

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