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مرأة

دومنيك حوراني تفاجئ متابعيها بإطلالة ذيل حصان

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:28 م
دومنيك
دومنيك
قسم المرأة
نشرت الفنانة دومينيك حوراني صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت دومينيك حوراني بإطلالة عصرية، ببنطلون جينز مقطع، وتيشرت أبيض، وحذاء رياضى باللون الأبيض، وحملت حقيبة على طريقة الكروس باللون الموف، وقامت بتسريح شعرها على شكل ذيل حصان بطريقة تناسب إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من المكياج واكتفت بجمالها الطبيعى.




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بحبك يا لبنان يا وطني بحبك #thecountryside #lebanon #myhome #lovelynature #in love with #nature #star #singer #Dominique #Lebanon
A post shared by دومينيك حوراني (@dominiquehourani) on Sep 19, 2019 at 4:28am PDT /div>

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