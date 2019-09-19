شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قدم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة.