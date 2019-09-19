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أخبار البلد

شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:23 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قدم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة.
شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي
شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي
شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي
شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي
شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي
شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي

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