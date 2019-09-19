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رياضة

حقيقة تعاقد نجم الزمالك مع المقاولون العرب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:36 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
ملك موسى
كشف محمد عادل، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنهم حصلوا على خدمات النيجيري معروف يوسف، من صفوف فريق الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة بالمجان.

وقال محمد عادل: "لم ندفع مقابلا للزمالك، واللاعب انضمّ لنا بالمجان".

وأكمل المشرف على الكرة بالمقاولون: "معروف يوسف كان على ذمة الزمالك وليس لاعبًا حرًا، وتم توقيع عقود إعارة وليست عقودًا ثلاثية، لأنه مازال على ذمة النادي".

وأكمل حديثه: "متفائلون بمعروف يوسف بشكل كبير لأنه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات عالية وقدرته على الانسجام بشكل سريع مع الفريق".

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