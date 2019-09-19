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رياضة

أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد توليه تدريب منتخب مصر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:18 م
حسام البدرى
حسام البدرى
منتصر الرفاعى - يسرى غازى
قررت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تكليف حسام البدرى المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا للمكسيكى أجيرى بإختيار الجهاز المعاون له.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر ليقود الفراعنة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وكان اتحاد الكرة السابق الذى تقدم باستقالته برئاسة هانى أبوريدة عقب إخفاق منتخب مصر فى بلوغ دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى نظمتها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضى قد أقال المكسيكى أجيرى على خلفية خسارة الفراعنة من جنوب أفريقيا فى دور الستة عشر وتوديع البطولة.

ومنذ انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية فى يوليو الماضى دخل الترشيحات لخلافة أجيرى كل من حسن شحاته وحسام البدرى وإيهاب جلال وميدو وحسام حسن.



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