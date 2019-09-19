أحمد داود ينشر صورة له في البحر.. وآسر ياسين يعلق

نشر الفنان أحمد داود صورة وهو يتزلج على الماء عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلا: "مستعد" و علق الفنان اسر ياسين على الصورة قائلا: "متألق".
وشارك ايضا الجمهور بالتعليقات : "انت عسل وتستاهل تتبسط_البدلة بصوت احمد حلمي_ربي يحفظك ياحمد.
وشارك داود بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
يذكر أن أحمد داود شارك في ماراثون رمضان الدرامي السابق 2019 من خلال مسلسل " زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني، حيث جسد دور صديقها الذي يساعدها في حل لغز مقتل شقيقتها التي تقوم بدورها الفنانة ريهام عبد الغفور.
وشارك ايضا الجمهور بالتعليقات : "انت عسل وتستاهل تتبسط_البدلة بصوت احمد حلمي_ربي يحفظك ياحمد.
وشارك داود بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
يذكر أن أحمد داود شارك في ماراثون رمضان الدرامي السابق 2019 من خلال مسلسل " زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني، حيث جسد دور صديقها الذي يساعدها في حل لغز مقتل شقيقتها التي تقوم بدورها الفنانة ريهام عبد الغفور.