أحمد داود ينشر صورة له في البحر.. وآسر ياسين يعلق

نشر الفنان أحمد داود صورة وهو يتزلج على الماء عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلا: "مستعد" و علق الفنان اسر ياسين على الصورة قائلا: "متألق".



وشارك ايضا الجمهور بالتعليقات : "انت عسل وتستاهل تتبسط_البدلة بصوت احمد حلمي_ربي يحفظك ياحمد.



وشارك داود بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد ‏الفيشاوي وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.‏‎



يذكر أن أحمد داود شارك في ماراثون رمضان الدرامي السابق 2019 من خلال مسلسل " زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني، حيث جسد دور صديقها الذي يساعدها في حل لغز مقتل شقيقتها التي تقوم بدورها الفنانة ريهام عبد الغفور.



