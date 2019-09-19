ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد داود ينشر صورة له في البحر.. وآسر ياسين يعلق

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:49 م
احمد داوود
احمد داوود
قسم الفن
نشر الفنان أحمد داود صورة وهو يتزلج على الماء عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلا: "مستعد" و علق الفنان اسر ياسين على الصورة قائلا: "متألق".

وشارك ايضا الجمهور بالتعليقات : "انت عسل وتستاهل تتبسط_البدلة بصوت احمد حلمي_ربي يحفظك ياحمد.

وشارك داود بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد ‏الفيشاوي وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.‏‎

يذكر أن أحمد داود شارك في ماراثون رمضان الدرامي السابق 2019 من خلال مسلسل " زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني، حيث جسد دور صديقها الذي يساعدها في حل لغز مقتل شقيقتها التي تقوم بدورها الفنانة ريهام عبد الغفور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحمد داوود وزوجته وأولاده يقضون إجازة الصيف في باريس

بعد طرح تريلر ولاد رزق 2.. أصالة تتغزل في طارق العريان: ليس له منافس

بالكاش مايوه.. منة فضالى تدعم احمد عز ضد شقيقة زينة

طارق العريان يكشف عن أكبر مشهد مطاردات فى السينما .. فيديو

إيرادات ولاد رزق 2 تقترب من 90 مليون جنيه

أحمد داود يداعب جمهوره بصورة من كواليس ولاد رزق

ترشيحاتنا

هل يجب الاغتسال بعد ملامسة الكلب؟ دار الإفتاء تجيب

أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد توليه تدريب منتخب مصر

يورجن كلوب يكشف حقيقة بيع محمد صلاح في الصيف المقبل

بعدما أقام حفل وفاته.. الموت الرحيم ينهي حياة نجم منتخب هولندا

من ناهد السباعى لـ رانيا يوسف وغادة عادل.. فساتين أثارت الجدل فى مهرجان الجونة

علي جمعة: هذا الفعل يجعلك تستمر على الطاعة حتى الممات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تستعيد الذكريات.. هنا شيحة تنشر صور فساتين مهرجان الجونة

أحدث العبايات المطرزة موضة الخريف القادم لنساء الخليج.. صور

الباباراتزي ترصد لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز