حل مشكلة العمالة وتصاريح السفر لطالبات المدينة الجامعية بأزهر أسيوط

عقد الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، اليوم، اجتماعا مع رؤساء مباني المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الطالبات وتسهيل وتسريع جميع الإجراءات اللازمة.





حضر الاجتماع حسام مهران مدير المدن الجامعية و مرفت سالم مديرة المدينة للطالبات وعصمت قمصان مدير إدارة الأمن الجامعي وة سوسن على محمد رئيس قسم الإسكان



وناقش نائب رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، كيفية التغلب على مشكلة قلة العمالة والإشراف بالمدينة الجامعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل تصاريح السفر والمبيت والخروج من المدينة الجامعية حفاظا على أمن وسلامة الطالبات.



كما ووجه على ضرورة تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية داخل المدن الجامعية وذلك من أجل تنمية مهارات وهوية الطلاب.