موعد أول ظهور لـ حسام البدرى فى تدريب منتخب مصر

يستعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم لكتابة أول ظهور له مع الفراعنة بعد اختياره رسميا اليوم لتولى تدريب المنتخب خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب توديع من منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 .



ومن المقرر ان يظهر حسام البدرى فى قيادة تدريبات المنتخب الوطنى فى 7 أكتوبر المقبل ، استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021.



وكلف اتحاد الكرة حسام البدرى ، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة ، في ظل الرغبة فى تكشيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة .



وتشير كافة التوقعات والمؤشرات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى فى المنتخب الوطنى ، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب المدرب العام معه فى الأهلى وكذلك الحال بالنسبة لسيد معوض المدرب المساعد الدائم معه ، وكذلك الحال بالنسبة لطارق سسليمان مدرب حراس المرمى رغم وجود قناعات كاملة من قبلة لجنة اتحاد الكرة بتعيين أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك فى هذا المنصب.



ويعد أحمد حسن أبزر الأسماء المرشحة لتولى منصب مدير المنتخب فى جهاز حسام البدرى ، ومعه أيضا هادى خشبة.

