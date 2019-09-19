عملت الهانم والخدامة..ندي بسيوني: غيرت دايما من شكلي وطبيعة أدواري

قالت الفنانة "ندي بسيوني"، إن الممثل الحقيقي والدارس يستطيع أداء كل الأدوار المقدمة له، لافتة إلي أنها أدت الكثير من الأدوار البارزة مثل "هوانم جاردن سيتي" حيث كانت ثرية للغاية، ولكنها على الجانب الأخر قامت بعدد من الأدوار الشعبية والبسيطة مثل "أوراق مصرية".



وأشارت، "ندي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن مسلسل "هوانم جاردن سيتي" كانت بداية إنطلاقتها الفنية، ولكنها لم تستمر في أداء ذلك الدور حيث سعت للتغيير والتطوير من أدوارها، قائلة "كنت بغير في شكلي كتير".



ونوهت، إلي أنه تم كتابة الجزء الثالث من مسلسل "هوانم جادرن سيتي" ولكنه لم يخضع للإنتاج نظرا لتوقف الدولة خلال تلك الفترة عن الإنتاج الفني، تاركين المجال للقطاع الخاص.