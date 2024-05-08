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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12460 نقطة

صدى البلد

 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 102.12 نقطة ليقفل عند مستوى 12460.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 297 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.




وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 114.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 26886.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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