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رياضة

أهلي 2004 يفوز على طنطا برباعية في بطولة الجمهورية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ في تحقيق فوز كبير على ضيفه طنطا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زياد إيهاب.

الدفاع: رأفت خليل – بيجاد عادل – يوسف خليل – زياد أسامة.

الوسط: مصطفى أبو الخير – أحمد عماد – محمد أسامة “ميدو” – يوسف جبر – علي أيمن.

الهجوم: عبد الرحمن ممدوح.

وفي الشوط الثاني شارك أحمد وائل بدلًا من رأفت خليل، وعبد الله شعراوي بدلًا من يوسف جبر، وعبد الغفار أنور بدلًا من علي أيمن..

افتتح يوسف جبر التسجيل للأهلي في الدقيقة ٦٠، وتعادل طنطا بعد خمس دقائق، قبل أن يسجل الأهلي ٣ أهداف في الدقائق ٧٤ و ٧٩ و ٩٠، عن طريق علي أيمن ورأفت خليل و عبد الغفار أنور.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٦ نقاط، بعد تحقيقه الفوز في مباراتين، على حساب بيراميدز ٤ – ١ ، وطنطا بنفس النتيجة، مسجلًا ٨ أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.

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