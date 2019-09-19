ندى بسيوني: بحب الناس ومتابعيني اعرفهم بالاسم.. فيديو

قالت الفنانة ندي بسيوني، إنها شخصية اجتماعية للغاية، وترحب بشكل دائم بكل متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة "انا اعرفهم بالاسم".



وتابعت، "ندي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي"، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنها من الممثلين الذين يتعاملون بشكل تلقائي مع الناس والجمهور، وأنها لا ترفض التقاط صورة او الحديث مع أي متابع لها.



وأشارت، إلي أن مسرحية "حمام الست" المعروضة في الإسكندرية شهدت حضورا كبيرا من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.