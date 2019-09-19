مدير الجونة السينمائي : المهرجان مختلف عن كل عام .. فيديو

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن حفل افتتاح المهرجان في دورته الثالثة مبهر للغاية، علاوة على مشاركة العديد من الأفلام الرائعة.



وأضاف خلال افتتاح المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية « أون أي»؛ ان الدورة مختلفة عن الدورات الماضية، نظرًا لزيادة عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان.



يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.