بعد تنصيبه مدربا للمنتخب.. 4 تحديات تواجه حسام البدري فى مشوار الفراعنة

أعلن اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى تعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب خروج المنتخب من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية الماضية.



وكلف اتحاد الكرة حسام البدري، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.



تواجه البدري العديد من التحديات التي يأمل فى تجاوز الصعاب خلال المهمة الثقيلة التى تم تكليفه بها فى ظل ارتفاع سقف الطموحات لدى الجماهير المصرية فى إستعادة منصات التتويج على المستوى القاري وبلوغ نهائيات المونديال.



أمم إفريقيا

تبدأ مهام حسام البدري بشكل فعلى خلال معسكر شهر أكتوبر القادم فى إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات نهائيات بطولة أمم إفريقيا عام 2021.



عبور تصفيات أمم إفريقيا ليس حلما للجماهير المصرية بل يتخطى ذلك ورغبة فى حصد اللقب الإفريقي بعدما نجح حسن شحاتة المدير الفنى السابق فى نيل اللقب القاري 3 مرات متتالية.



البدرى يواجه حلما غاب عن الأذهان منذ عهد المعلم فى استعادة العرش الإفريقي وإعادة سيد إفريقيا إلى مكانته الطبيعية التى تليق باسم وتاريخ الفراعنة الكبار لاسيما وأن مصر هى صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بـ7 مرات من قبل.



نهائيات مونديال 2022

يعتبر التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 حلما للجماهير العاشقة لمنتخب بلادها تحدى كبير أمام حسام البدري وتكرار سيناريو الجنرال الراحل محمود الجوهري فى الوصول إلى العرس العالمي.



البدري يتعين عليه أن يضع نصب عينيه حلم التأهل إلى المونديال للمساهمة فى رسم البسمة على شفاه الملايين الداعمين للمنتخب الوطنى الأول التى ترغب فى مشاهدة الفراعنة الكبار وسط كبار العالم وعدم الغياب عن تمثيل مصر فى العرس المونديالي خاصة بعدما تحقق بعد غياب 18 عاما على يد الأرجنتيني هيكتور كوبر رفقة محمد صلاح وكتيبته من لاعبى المنتخب الأول.



الانضباط وفرض الالتزام

يمتلك حسام البدرى الخبرات الكبيرة فى التعامل مع النجوم الكبار وساهم فى ذلك قيادته لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الذى ساعده فى تشكيل خبراته واتسم بالصرامة وأصبح صاحب أشهر تكشيرة بين مدربي الأندية المحلية.



ويعتبر من أبرز التحديات التى تنتظر البدري فرض الانضباط والالتزام داخل معسكرات المنتخب الوطنى، بعدما سادت حالة من الهرج والمرج فى المعسكرات الأخيرة للمنتخب حيث سهر اللاعبين وأزمات السوشيال الميديا مثلما فعل عمرو وردة والزيارات الخاصة بنجوم الفن والمشاهير للمعسكرات التدريبية.



استعادة الأداء الهجومي للمنتخب

من أبرز التحديات التي تواجه حسام البدري استعادة الأداء الهجومي في المشاركات القادمة التى يمنح لاعبى الفراعنة الكبار أفضلية في النواحي الهجومية التى تباغت المنافس وتربك حساباته.



أمم إفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر وخرج خلالها الفراعنة الكبار أمام جنوب إفريقيا لم يظهر لاعبو المنتخب بالأداء الجيد والفعال افتقدوا الروح داخل المستطيل الأخضر ما تسبب فى وداع العرس القاري رغم الطموحات التى داعبت أذهان الجماهير المصرية.