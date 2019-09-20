هيئة التنشيط تدرس جدوى المشاركة بمعرض BIT الإيطالي

تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى جدوى المشاركة فى معرض السفر BIT والمزمع إقامته بمدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من 9 الى 11 فبراير 2020 .



أفادت هيئة التنشيط فى اخطارها لـ غرفة الشركات السياحية حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن الاشتراك بالمعرض من عدمة متوقف على حجم إقبال الشركات السياحية فى المعرض .



من جانبها أهابت غرفة الشركات السياحية أعضائها بارسال مايفيد برغبتهم بالمشاركة بالمعرض المذكور حتى يتسنى لنا الرد على هيئة تنشيط السياحة فى موعد اقصاه الاحد 29 سبتمبر الجارى .