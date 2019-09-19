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رياضة

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة إنبى بـ الدوري المصري

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:04 م
شعار نادى بيراميدز
شعار نادى بيراميدز
عمرو الحلوانى - حسن العمدة
تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر ضربة موجعة قبل مواجهة إنبى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات بالدوري المصري لموسم 2019/2020.

وتعرض على جبر مدافع الفريق الأساسى إلى إصابة عضلية فى العضلة الخلفية خلال تدريب الفريق اليوم وباتت مشاركته امام إنبى صعبة للغاية فى المباراة المقبلة ضمن الدوري المصري.

وكان أحمد أيمن منصور المدافع الأساسى أيضا بالفريق تعرض إلى إصابة عضلية أيضا وخرج من حسابات الجهاز الفنى فى المباراة الماضية أمام شبيبة الجزائر التى أقيمت بينهما فى دور الت 32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية .

ويسعى الجهاز الفنى لبيراميدز إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة إنبى فى ظل السعى إلى المنافسة على المراكز الأولى بمنافسات الدوري المصري .

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