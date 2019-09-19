البورصة في أسبوع.. رأس المال السوقي يخسر 17.1 مليار جنيه.. المؤشر الرئيسي EGX 30 تراجع بـ 3.04%.. و12.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول.. وقطاع البنوك الأكثر تداولا في 5 جلسات

البورصة في أسبوع..

رأس المال السوقي يخسر 17.1 مليار جنيه

المؤشر الرئيسي EGX 30 تراجع بـ 3.04%

12.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول

قطاع البنوك الأكثر تداولا خلال 5 جلسات





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14742 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 3.04%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.6% مسجلا 539.5 نقطة.سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 3.9% مغلقا الفترة عند مستوى 2192 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.5 % مغلقا عند 17889 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.7 % مغلقا الفترة عند 1439.8 نقطة.وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 17.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 738 مليار جنيه مقابل 755.1 مليار جنيه.بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 12.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1029 مليون ورقة منفذة على 116 الف عملية.وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 770 مليون ورقة منفذة على 105 الاف عملية خلال الأسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على 39.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.2% خلال الأسبوع.سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 35.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.3% والعرب على 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 48.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 85.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.7 % و سجل العرب 9.0 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1472.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 739.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.تصدر قطاع البنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 21 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.وتلاه قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) بتداول 215.1 مليون ورقة مالية بقيمة 861.3 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 205.6 مليون ورقة مالية بقيمة 669 مليون جنيه.وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع كيماويات بتداول 26 مليون ورقة مالية وبقيمة 294.3 مليون جنيه، رعاية صحية وأدوية بتداول 42.4 مليون ورقة مالية وبقيمة 276 مليون جنيه، ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية بتداول 33 مليون ورقة مالية وبقيمة 261 مليون جنيه، ثم قطاع اتصالات بتداول 205.8 مليون ورقة مالية بقيمة 219.7 مليون جنيه.