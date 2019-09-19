الأختين الحلوين.. هنا وحلا شيحة بـ الأبيض والأسود في افتتاح مهرجان الجونة













انتشرت صور عديدة للفنانات على صفحات السوشيال ميديا من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، ومنها صورة على الانستجرام للأختين هنا وحلا شيحة .وتألقت حلا بفستان ابيض وهنا بفستان أسود مما جعل الصورة باللون الابيض والأسود وتألقت كل منهما بمكياج ومجوهرات ملائمة لاطلالاتهما .يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.