الجيش اليمني يحبط هجوما لـ الحوثيين غرب اليمن

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إحباط هجوم لـ الحوثيين، غرب اليمن في محافظة الحديدة .



أفاد الجيش اليمنى إن هجوما عنيفا شنه الحوثيين على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة" مؤكدا تم التصدي لهم بكل بسالة وقوة وحزم .



وأضاف أن "الهجوم رافقه قصف بقذائف الهاون واستهدف بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 و14.5 ملم، بالإضافة إلى الأسلحة القناصة" جاء ذلك وفقا لما نشرتة سبوتنيك الروسية .



