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أخبار العالم

الجيش اليمني يحبط هجوما لـ الحوثيين غرب اليمن

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:02 ص
قوات الجيش اليمني
قوات الجيش اليمني
وكالات
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إحباط هجوم لـ الحوثيين، غرب اليمن في محافظة الحديدة .

أفاد الجيش اليمنى إن هجوما عنيفا شنه الحوثيين على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة" مؤكدا تم التصدي لهم بكل بسالة وقوة وحزم .

وأضاف أن "الهجوم رافقه قصف بقذائف الهاون واستهدف بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 و14.5 ملم، بالإضافة إلى الأسلحة القناصة" جاء ذلك وفقا لما نشرتة سبوتنيك الروسية .

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