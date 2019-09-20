ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تألقت العديد من النجمات فى حفل أفتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة، حيث تنوعت إطلالات و تصميمات الفساتين اللاتى ظهرت بها النجمات على السجادة الحمراء.



وعلى الرغم من أن تألق بعض الفنانات خلال الحفل إلا أن الكثير منهن أخفقن فى الاختيار، فقد ظهرت بعض النجمات بالتصميمات المعتمدة على الأثارة مثل الفنانة رانيا يوسف و سارة التونسي .



وأخفق البعض فى اختيار الفساتين التي تتناسب مع هذا الحدث و عرضهم للسخرية من قبل رواد التواصل الإجتماعى، وأبرزهم الفنانة منى زكى و بشرى و داليا البحيرى و نيكول سابا وريهام أيمن.

