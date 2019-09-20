ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
ما بين الإثارة وسوء
ما بين الإثارة وسوء الإختيار..انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن..م
هاجر هانئ
تألقت العديد من النجمات فى حفل أفتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة، حيث تنوعت إطلالات و تصميمات الفساتين اللاتى ظهرت بها النجمات على السجادة الحمراء.

وعلى الرغم من أن تألق بعض الفنانات خلال الحفل إلا أن الكثير منهن أخفقن فى الاختيار، فقد ظهرت بعض النجمات بالتصميمات المعتمدة على الأثارة مثل الفنانة رانيا يوسف و سارة التونسي .

وأخفق البعض فى اختيار الفساتين التي تتناسب مع هذا الحدث و عرضهم للسخرية من قبل رواد التواصل الإجتماعى، وأبرزهم الفنانة منى زكى و بشرى و داليا البحيرى و نيكول سابا وريهام أيمن.
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز
ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من رانيا يوسف لـ منى زكى.. 20 إطلالة من مهرجان الجونة أثارت الجدل

صيحة الريش.. اختيار النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

ترشيحاتنا

الدوري المصري..تاريخ حافل على مدى 71 عاما..والأهلي الأكثر ألقابا..والشاذلي وحسام أبرز الهدافين

هامش ربح مناسب.. برلماني يوجه رسائل لمنتجي مواد البناء

معلقو مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

واشنطن تطرد دبلوماسيين كوبيين لاتهامهما بأنشطة تمس الأمن القومي الأمريكي

ركلات ترجيح وأشواط إضافية..السوبر المصري شهد مفاجآت عديدة منذ انطلاقه في 2001

خسارة جديدة.. الدولار يتراجع أمام الجنيه الأسبوع الماضي

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر المصري.. تفاصيل مثيرة

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان الجونة

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

سكاى نيوز : وقوع جرحى في إطلاق نار بأحد شوارع واشنطن

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

الولايات المتحدة الأمريكية تصدر عملة أنور السادات الذهبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور