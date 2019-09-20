حظك اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 20 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

اجتماعيا ومهنيا: اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا وعائليا: اليوم مناسب لإنجاز أعمال منزلية والقيام بواجبات عائلية واجتماعية موفقة.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل المال واليوم مناسب للتركيز على أمور مالية وإنجاز أعمال معلقة فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: رغم شعورك بالتشوش.. عليك أن تحدد أهدافك وتجتهد، فاليوم تتحسن الأجواء.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وتضع النقاط فوق الحروف، فقط تجنب التعالي.

مهنيا: تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، واليوم عليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

مهنيا وماليا: تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.

عاطفيا واجتماعيا: تميل للعصبية وللتسرع في الغضب وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك أن تحقق مكاسب وتزن الأمور بعقلانية وتتوصل للحل الأمثل.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يمنحانك قوة سحر ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على اكتشاف أمور خافية.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف والوقت مناسب للبيع والشراء.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزلك الثاني عشر وقد يصيبك ذلك بالتشوش عاطفيا وعليك أن تقاوم التوتر ولا تعلن خططك وأخبارك.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تقبل بالمتاح وستحصل على الأفضل إذا صبرت.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: قد تكون عرضة لخلافات مع الأحباب ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ تساعدك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وقد تضع الأساس لبداية جديدة.

عائليا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يجعلك مستعدا لبذل جهود مضاعفة من أجل القيام بواجباتك.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.



حظك اليوم الجمعة 20- 9- 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

