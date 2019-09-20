الطب الشرعي يوقع الكشف الطبي على طفلة اغتصبها والدها وشقيقاه بكرداسة

قررت نيابة كرداسة ومركز إمبابة عرض طفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها بعد اتهام والدها وعميها باغتصابها.



وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وباشرت التحقيق مع المتهمين الثلاثة.



وتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم فتاة تدعى سارة.ع ١٥ سنة بدون عمل بتضررها من والدها وعميها الاثنين، وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الفتاة قررت بقيام والدها باجبارها على خلع ملابسها وتحسس جسدها والتحرش بها.



كما اتهمت عمها بالتعدي عليها جنسيا وفض غشاء بكارتها منذ 9 أشهر بينما قام عمها الآخر بمواقعتها جنسيا عدة مرات، انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة وتمكنت من ضبط والد الفتاة عاطف ٤٢ سنة عامل وعمها عبد الله ٤٠ سنة سائق وسمير ٢٥ سنة خياط عمها الثاني.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.