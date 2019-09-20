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بين الناس

الكلاب الضالة تسيطر على زهراء مدينة نصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
كلاب ضالة
كلاب ضالة
كريم ناصر
أرسل " ماجد أشرف " أحد قراء موقع صدى البلد رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة. 

وأوضح أن منطقة حى زهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة تعانى من انتشار الكلاب الضالة وتعديها على الأطفال مسببة الذعر للأهالى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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