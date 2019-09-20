تعرف على نصيحة الملك عبدالعزيز للسعوديين عند زوال الشدائد وحلول النعم

نشرت صحيفة الرياض السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وثيقة يعود تاريخها إلى نحو 98 عاما، عبارة عن رسالة نصح من الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، إلى شعبه.
تتضمن الوثيقة نصائح من الملك للشعب في حمد الله والتصرف بعد انصراف الشدائد وحلول النعم، من خلال الحمد والشكر لله.
وتضمنت الوثيقة التي تحتفظ بها دارة الملك عبد العزيز ضمن الوثائق المحلية في مركز الوثائق التاريخية، نصيحة عامة، جاء فيها: "ما يجب عليهم بعد أن منّ الله عليهم من نعمة الإسلام والأمن والصحة بعد عام مضى من الشدّة والكرب".
وتظهر الوثيقة عناية الملك عبد العزيز بالتواصل مع شعبه عن طريق النصيحة التي تُعمم على مختلف مناطق المملكة وقراءتها على المنابر والأماكن العامة.
في نصيحته، يذكرهم بفضل الله ويبدي لهم بعض الملاحظات التي "رآها من التقصير في حق الله والركون إلى لهو الدنيا، ويذكر لهم ما يتحتم عليهم عند ظهور النعم من الشكر ومخافة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة والاستطاعة".
وقال الملك في الوثيقة أيضا: "رأيت بعض التغافل والتمادي في أمر الدنيا واللهو في مطالب الدنيا وهذا شيء ما هو بدليل خير، فالرجاء أن تقوموا على أنفسكم وتنصحوا إخوانكم المسلمين وترجعوا إلى ربكم وتتوبوا إليه".