تعرف على نصيحة الملك عبدالعزيز للسعوديين عند زوال الشدائد وحلول النعم

نشرت صحيفة الرياض السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وثيقة يعود تاريخها إلى نحو 98 عاما، عبارة عن رسالة نصح من الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، إلى شعبه.





تتضمن الوثيقة نصائح من الملك للشعب في حمد الله والتصرف بعد انصراف الشدائد وحلول النعم، من خلال الحمد والشكر لله.



