ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مات أمام عيني.. أرملة الشهيد عادل رجائي تروي لحظات استشهاده.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكدت سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد العميد عادل رجائي أن شعورها لا يوصف وسعادتها كانت كبيرة بعد علمها بمقتل المنفذ الذي اغتال زوجها مؤكدة أن سعادتها الكبيرة تكون بتوجيه ضربات قوية يقوم بها جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة الجنائية من رجال الشرطة والقوات المسلحة على كافة المناطق الحدودية للإرهاب والإرهابيين.

وأضافت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن الأمن والأمان ليس لشخصي فقط ولكنه سيكون للدولة المصرية وشعبها العظيم مشيرة إلى أن مجموعة لواء الثورة هي مجموعة وليس فرد واحد فقط .

وتابعت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي: "وزارة الداخلية على مدار 3 سنوات بعد الفترة التي أستشهد بها زوجي العميد عادل رجائي قامت بإبلاغي بأنه تم قتل 2 من عناصر لواء الثورة بهذا التنظيم وفي مارس 2017 علمت أنه تم قتل العنصر الثالث وفي عام 2018 تم قتل 3 من لواء الثورة وإلقاء القبض على 6 تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالمؤبد وفي نفس الفترة تم قتل العنصر الرئيسي في موضوع اغتيال الشهيد العميد عادل رجائي".

وأشارت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي أن الشهيد عادل رجائي قد نال الشهادة أمام منزله وأمام عيني ورأيت من قتل زوجي وهو يجري وقمت بالنداء على زوجي ورأيته وسط دمائه، لافتة إلى أن الإرهابين اختبأوا في عربية في عقار مجاور وأطلقوا النار عليه وأصيب بكتفه وبمنتهى الشجاعة خاف على حارس العقار والحارس وأمرهم بأن يتخذوا ساترا بعيدا عن المنطقة وأخذ 3 طلقات نارية ببطنه واستشهد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من أرملة الشهيد العميد عادل رجائي بعد نجاح الداخلية فى الثأر له

باعوا شرفهم علشان اليورو.. رسالة نارية من أرملة الشهيد عادل رجائى ضد أعداء الوطن .. فيديو

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث .. سيولة تامة بالطرق الصحراوية .. حكاية عصابة التسول بإكراه الأطفال في الجيزة .. جردها والدها من ملابسها وشقيقاه تحرشا بها.. قاصر كرداسة تكشف عملية اغتصابها

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

موعد مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

قرار تونسي بشأن دفن زين العابدين بن علي

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

مع انخفاض الرطوبة ونشاط للرياح .. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل