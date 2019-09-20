مات أمام عيني.. أرملة الشهيد عادل رجائي تروي لحظات استشهاده.. فيديو

أكدت سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد العميد عادل رجائي أن شعورها لا يوصف وسعادتها كانت كبيرة بعد علمها بمقتل المنفذ الذي اغتال زوجها مؤكدة أن سعادتها الكبيرة تكون بتوجيه ضربات قوية يقوم بها جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة الجنائية من رجال الشرطة والقوات المسلحة على كافة المناطق الحدودية للإرهاب والإرهابيين.



وأضافت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن الأمن والأمان ليس لشخصي فقط ولكنه سيكون للدولة المصرية وشعبها العظيم مشيرة إلى أن مجموعة لواء الثورة هي مجموعة وليس فرد واحد فقط .



وتابعت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي: "وزارة الداخلية على مدار 3 سنوات بعد الفترة التي أستشهد بها زوجي العميد عادل رجائي قامت بإبلاغي بأنه تم قتل 2 من عناصر لواء الثورة بهذا التنظيم وفي مارس 2017 علمت أنه تم قتل العنصر الثالث وفي عام 2018 تم قتل 3 من لواء الثورة وإلقاء القبض على 6 تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالمؤبد وفي نفس الفترة تم قتل العنصر الرئيسي في موضوع اغتيال الشهيد العميد عادل رجائي".



وأشارت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي أن الشهيد عادل رجائي قد نال الشهادة أمام منزله وأمام عيني ورأيت من قتل زوجي وهو يجري وقمت بالنداء على زوجي ورأيته وسط دمائه، لافتة إلى أن الإرهابين اختبأوا في عربية في عقار مجاور وأطلقوا النار عليه وأصيب بكتفه وبمنتهى الشجاعة خاف على حارس العقار والحارس وأمرهم بأن يتخذوا ساترا بعيدا عن المنطقة وأخذ 3 طلقات نارية ببطنه واستشهد.