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أخبار البلد

الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
حقائق وشائعات
حقائق وشائعات
محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من ١٤ حتى ٢٠ سبتمبر 2019 ‏).

ونفى المركز الإعلامي، صحة ما تردد حول استغناء الحكومة عن عدد كبير من موظفي الدولة بعد ميكنة الخدمات ، كما نفي المركز ما أثير حول وقف استكمال باقي مراحل التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية ، ونفى أيضا ما تداول حول تسبب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ونفى المركز ما تداول حول وقف إنشاء المعهد القومي للأورام ٥٠٠٥٠٠ وطرح أرضه للاستثمار الخاص ، ونفى ما أثير حول حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي ، ونفى ما تردد حول بيع الحكومة للمباني التاريخية.

ونفى المركز أيضا ما أثير حول اختفاء الأسمدة المدعومة من الجمعيات وبيعها بالأسواق السوداء، كما نفى المركز ما تردد حول إجبار المدارس لأولياء الأمور بدفع تبرعات كجزء من المشاركة المجتمعية، ونفى أيضا ما تردد حول إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي ونفى المركز ما تردد حول حذف المواطنين عشوائي من بطاقات التموين في المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات.
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف
الوزراء ينفي 10 شائعات في 7 أيام .. انفوجراف

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