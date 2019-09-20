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رياضة

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
منتصر الرفاعى
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية اليوم أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي على لقب كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن يختار الصربى ميتشو المدير الفنى لـ نادي الزمالك التشكيل الذى سيخوض به لقاء النادي الأهلى والمقرر له السابعة مساء اليوم بإستاد برج العرب .

وينشر صدى البلد التشكيل المتوقع لفريق نادي الزمالك فى مباراة الأهلى الليلة والذى يضم :

- حراسة المرمى : محمد عواد .
- خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبدالغنى - حمدى النقاز - عبدالله جمعة .
- خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسى - يوسف أوباما - شيكابالا - أشرف بن شرقى.
- خط الهجوم : مصطفى محمد .

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