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محافظات

استعدادات أمنية مكثفة بالإسكندرية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:00 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
أحمد عبد العزيز
تشهد الإسكندرية منذ صباح اليوم الجمعة، استعدادات أمنية مكثفة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والتي تقام في الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش بمدينة برج العرب.

وفعلت أجهزة الأمن الخطة الأمنية التي تضمنت عدة محاور رئيسية، بدأت بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي.

وقام رجال شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.

وقام رجال إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة أو التواجد بالاستاد عدا حاملي التذاكر.

ونشرت قوات إدارة الحماية المدنية قواتها على جميع مداخل الاستاد، واستعانت ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد، من الداخل ومحيطه الخارجي، بالإضافة لوضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد، ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأي ملحوظات.

وقامت أجهزة الأمن بالتنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجي، وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

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