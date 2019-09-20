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أخبار العالم

مصادر عسكرية: الطيران السعودي ينفذ عمليات قصف على التمركزات الإيرانية في سوريا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:02 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
عرفة البنداري
قالت مصادر عسكرية إن القوات الجوية السعودية نفذت عمليات قصف، خلال الأيام الماضية، على مناطق التمركز العسكري الإيراني الذي اقامه فيلق القدس في منطقة البوكمال، شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق.

ووفقًا لموقع "دبيكا" الإسرائيلي، تتضمن البنية التحتية الإيرانية في البوكمال قواعد عسكرية ومقرات قيادة ومخازن صواريخ وذخيرة تابعة لفيلق القدس وبقية الميليشيات الشيعية العراقية الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرات المسيرة المجهولة التي تقصف التجمعات الإيرانية في سوريا خلال الأيام الماضية هي طائرات سعودية.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت مظلة جوية على الطائرات السعودية كما تقوم واشنطن بتقديم المعلومات الاستخباراتية للقوات السعودية.

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